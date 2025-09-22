Arsenal top scorers against Big Six: Martinelli second in current squad
Gabriel Martinelli has overtaken one current teammate for Premier League goals scored against the Big Six for Arsenal, behind only Bukayo Saka.
From apparent ultimate big-game player Theo Walcott to one-time heroes such as Nicklas Bendtner and Andre Santos, here is every player to have scored for Arsenal in Premier League matches against Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United and Tottenham since the start of the 2010/11 season – the first in which they comprised the top six.
We have even broken it down into goals against each opponent before confirming the overall totals. These numbers are accurate as of the last Arsenal game versus a Big Six side (1-1 v Manchester City on September 21, 2025).
v Chelsea
Theo Walcott (4)
Robin van Persie (3)
Hector Bellerin, Kai Havertz, Alexandre Lacazette, Gabriel Martinelli, Eddie Nketiah, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, Leandro Trossard, Benjamin White (2)
Pierre-Emerick Aubameyang, Cesc Fabregas, Gervinho, Olivier Giroud, Alex Iwobi, Gabriel Jesus, Laurent Koscielny, Gabriel Magalhaes, Mikel Merino, Henrikh Mkhitaryan, Mesut Ozil, Declan Rice, Alexis Sanchez, Andre Santos, Alex Song, Jack Wilshere, Granit Xhaka (1)
v Liverpool
Olivier Giroud (5)
Alexandre Lacazette, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka (4)
Robin van Persie (3)
Santi Cazorla, Mikel Merino, Mesut Ozil, Aaron Ramsey, Alexis Sanchez, Theo Walcott (2)
Mikel Arteta, Hector Bellerin, Calum Chambers, Mathieu Debuchy, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhaes, Ainsley Maitland-Niles, Reiss Nelson, Alex Oxlade-Chamberlain, Lukas Podolski, Lucas Torreira, Leandro Trossard, Danny Welbeck, Granit Xhaka (1)
v Manchester City
Theo Walcott (5)
Olivier Giroud (3)
Laurent Koscielny, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Alexis Sanchez (2)
Mikel Arteta, Nicklas Bendtner, Riccardo Calafiori, Santi Cazorla, Mathieu Flamini, Kai Havertz, Rob Holding, Alexandre Lacazette, Myles Lewis-Skelly, Gabriel Magalhaes, Per Mertesacker, Shkodran Mustafi, Samir Nasri, Ethan Nwaneri, Martin Odegaard, Thomas Partey, Alex Song, Jack Wilshere (1)
v Manchester United
Pierre-Emerick Aubameyang, Bukayo Saka, Granit Xhaka (3)
Olivier Giroud, Eddie Nketiah, Martin Odegaard, Mesut Ozil, Declan Rice, Alexis Sanchez, Robin van Persie, Theo Walcott, Danny Welbeck (2)
Riccardo Calafiori, Santi Cazorla, Gabriel Jesus, Alexandre Lacazette, Henrikh Mkhitaryan, Shkodran Mustafi, Nicolas Pepe, Aaron Ramsey, William Saliba, Emile Smith Rowe, Sokratis, Nuno Tavares, Jurrien Timber, Leandro Trossard (1)
v Tottenham
Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Theo Walcott (4)
Aaron Ramsey, Bukayo Saka (3)
Olivier Giroud, Per Mertesacker, Samir Nasri, Martin Odegaard, Tomas Rosicky, Alexis Sanchez, Robin van Persie (2)
Santi Cazorla, Marouane Chamakh, Kieran Gibbs, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhaes, Shkodran Mustafi, Alex Oxlade-Chamberlain, Mesut Ozil, Thomas Partey, Lukas Podolski, Bacary Sagna, Emile Smith Rowe, Lucas Torreira, Leandro Trossard, Granit Xhaka (1)
Total (current players in italics)
Theo Walcott (17)
Olivier Giroud, Bukayo Saka (13)
Alexandre Lacazette (11)
Robin van Persie (10)
Alexis Sanchez (9)
Pierre-Emerick Aubameyang, Gabriel Martinelli (8)
Martin Odegaard (7)
Mesut Ozil, Aaron Ramsey, Granit Xhaka (6)
Santi Cazorla, Leandro Trossard (5)
Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhaes, Eddie Nketiah, Emile Smith Rowe (4)
Hector Bellerin, Laurent Koscielny, Mikel Merino, Per Mertesacker, Shkodran Mustafi, Samir Nasri, Declan Rice, Danny Welbeck (3)
Mikel Arteta, Riccardo Calafiori, Henrikh Mkhitaryan, Alex Oxlade-Chamberlain, Thomas Partey, Lukas Podolski, Tomas Rosicky, Alex Song, Lucas Torreira, Benjamin White, Jack Wilshere (2)
Nicklas Bendtner, Marouane Chamakh, Calum Chambers, Mathieu Debuchy, Cesc Fabregas, Mathieu Flamini, Gervinho, Kieran Gibbs, Rob Holding, Alex Iwobi, Myles Lewis-Skelly, Ainsley Maitland-Niles, Reiss Nelson, Ethan Nwaneri, Nicolas Pepe, Bacary Sagna, William Saliba, Andre Santos, Sokratis, Nuno Tavares, Jurrien Timber (1)