Every Premier League deal completed in the 2026 January transfer window

Brennan Johnson and Alysson have both moved clubs in the 2026 January transfer window

Tottenham Hotspur have already confirmed two exits, including Brennan Johnson to Crystal Palace for around £35million.

The 2026 winter transfer window is open from January 1 to February 2.

Here is every completed Premier League deal in the 2026 January window.

 

Arsenal completed transfers in January 2026

IN:

OUT: Harrison Dudziak (loan, Braintree)

 

Aston Villa completed transfers in January 2026

IN: Alysson (£8.7m, Gremio)

OUT:

 

Bournemouth completed transfers in January 2026

IN: Fraser Forster (free, unassigned)

OUT: Julian Araujo (loan, Celtic)

 

Brentford completed transfers in January 2026

IN:

OUT: Iwan Morgan (loan, Shrewsbury)

 

Brighton completed transfers in January 2026

IN: Andrew Moran (loan return, LAFC), Yoon Do-young (loan return, Excelsior), Pascal Gross (£1.2m, Borussia Dortmund)

OUT: Yoon Do-young (loan, Dordecht)

 

Burnley completed transfers in January 2026

IN:

OUT: Lewis Forshaw (loan, Worksop)

 

Chelsea completed transfers in January 2026

IN:

OUT:

 

Crystal Palace completed transfers in January 2026

IN: Brennan Johnson (£34.8m, Spurs), Hindolo Mustapha (loan return, Nurnberg)

OUT:

 

Everton completed transfers in January 2026

IN: Harrison Armstrong (loan return, Preston)

OUT:

 

Fulham completed transfers in January 2026

IN:

OUT:

 

Leeds United completed transfers in January 2026

IN: Charlie Crew (loan return, Doncaster)

OUT:

 

Liverpool completed transfers in January 2026

IN:

OUT: James Norris (undisclosed, Shelbourne)

 

Manchester City completed transfers in January 2026

IN: Claudio Echeverri (loan return, Bayer Leverkusen)

OUT:

 

Manchester United completed transfers in January 2026

IN: Toby Collyer (loan return, West Brom), Sonny Aljofree (loan return, Notts County)

OUT:

 

Newcastle United completed transfers in January 2026

IN:

OUT: Antonito Cordero (loan, Cadiz)

 

Nottingham Forest completed transfers in January 2026

IN: Cuiabano (loan return, Botafogo)

OUT:

 

Sunderland completed transfers in January 2026

IN: Zak Johnson (loan return, York)

OUT:

 

Tottenham Hotspur completed transfers in January 2026

IN: Jamie Donley (loan return, Stoke)

OUT: Kota Takai (loan, Borussia Monchengladbach), Brennan Johnson (£34.8m, Crystal Palace)

 

West Ham completed transfers in January 2026

IN:

OUT: Niclas Fullkrug (loan, AC Milan)

 

Wolves completed transfers in January 2026

IN:

OUT:

 

