Every Premier League deal completed in the 2026 January transfer window
Tottenham Hotspur have already confirmed two exits, including Brennan Johnson to Crystal Palace for around £35million.
The 2026 winter transfer window is open from January 1 to February 2.
Here is every completed Premier League deal in the 2026 January window.
Arsenal completed transfers in January 2026
IN:
OUT: Harrison Dudziak (loan, Braintree)
Aston Villa completed transfers in January 2026
IN: Alysson (£8.7m, Gremio)
OUT:
Bournemouth completed transfers in January 2026
IN: Fraser Forster (free, unassigned)
OUT: Julian Araujo (loan, Celtic)
Brentford completed transfers in January 2026
IN:
OUT: Iwan Morgan (loan, Shrewsbury)
Brighton completed transfers in January 2026
IN: Andrew Moran (loan return, LAFC), Yoon Do-young (loan return, Excelsior), Pascal Gross (£1.2m, Borussia Dortmund)
OUT: Yoon Do-young (loan, Dordecht)
Burnley completed transfers in January 2026
IN:
OUT: Lewis Forshaw (loan, Worksop)
Chelsea completed transfers in January 2026
IN:
OUT:
Crystal Palace completed transfers in January 2026
IN: Brennan Johnson (£34.8m, Spurs), Hindolo Mustapha (loan return, Nurnberg)
OUT:
Everton completed transfers in January 2026
IN: Harrison Armstrong (loan return, Preston)
OUT:
Fulham completed transfers in January 2026
IN:
OUT:
Leeds United completed transfers in January 2026
IN: Charlie Crew (loan return, Doncaster)
OUT:
Liverpool completed transfers in January 2026
IN:
OUT: James Norris (undisclosed, Shelbourne)
Manchester City completed transfers in January 2026
IN: Claudio Echeverri (loan return, Bayer Leverkusen)
OUT:
Manchester United completed transfers in January 2026
IN: Toby Collyer (loan return, West Brom), Sonny Aljofree (loan return, Notts County)
OUT:
Newcastle United completed transfers in January 2026
IN:
OUT: Antonito Cordero (loan, Cadiz)
Nottingham Forest completed transfers in January 2026
IN: Cuiabano (loan return, Botafogo)
OUT:
Sunderland completed transfers in January 2026
IN: Zak Johnson (loan return, York)
OUT:
Tottenham Hotspur completed transfers in January 2026
IN: Jamie Donley (loan return, Stoke)
OUT: Kota Takai (loan, Borussia Monchengladbach), Brennan Johnson (£34.8m, Crystal Palace)
West Ham completed transfers in January 2026
IN:
OUT: Niclas Fullkrug (loan, AC Milan)
Wolves completed transfers in January 2026
IN:
OUT:
READ NEXT: Virgil van Dijk has most touches, passes, aerial duels won, clearances in 25/26 Premier League