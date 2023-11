Every Premier League player on international duty in November and who they’re playing…

Premier League stars are in action for England, Wales, Scotland and Portugal this month.

Here is every Premier League player on international duty in November, who their countries are playing against and when. We will update this with how they’re getting on as well. Goals, assists, the works.

Senior international and first-team squads only. For example, there is nothing about Noni Madueke and Jarell Quansah representing England Under-21s.

Arsenal (caps)

England – Aaron Ramsdale (4), Declan Rice (46), Bukayo Saka (30)

Fixtures – Malta (H, November 17), North Macedonia (A, November 20)

Belgium – Leandro Trossard (28)

Fixtures – Serbia (H, November 15), Azerbaijan (H, November 19)

France – William Saliba (10)

Fixtures – Gibraltar (H, November 18) Greece (A, November 21)

Germany – Kai Havertz (40)

Fixtures – Turkey (H, November 18), Austria (A, November, 21)

Italy – Jorginho (48)

Fixtures – North Macedonia (H, November 17), Ukraine (A, November 20)

Poland – Jakub Kiwior (17)

Fixtures – Czech Republic (H, November 17), Latvia (H, November 21)

Spain – David Raya (2)

Fixtures – Cyprus (A, November 16), Georgia (H, November 19)

Ukraine – Oleksandr Zinchenko (57)

Fixtures – Italy (H, November 20)

Brazil – Gabriel (4), Gabriel Martinelli (7), Gabriel Jesus (63)

Fixtures – Colombia (A, November 17), Argentina (H, November 22)

Egypt – Mohamed Elneny (93)

Fixtures – Djibouti (H, November 16), Sierra Leone (A, November 19)

Japan – Takehiro Tomiyasu (36)

Fixtures – Myanmar (H, November 16), Syria (A, November 21)

Aston Villa

England – Ezri Konsa (0), Ollie Watkins (8)

Fixtures – Malta (H, November 17), North Macedonia (A, November 20)

Scotland – John McGinn (60)

Fixtures – Georgia (A, November 16), Norway (H, November 19)

Belgium – Youri Tielemans (63)

Fixtures – Serbia (H, November 15), Azerbaijan (H, November 19)

France – Boubacar Kamara (4)

Fixtures – Gibraltar (H, November 18) Greece (A, November 21)

Italy – Nicolo Zaniolo (15)

Fixtures – North Macedonia (H, November 17), Ukraine (A, November 20)

Spain – Pau Torres (23)

Fixtures – Cyprus (A, November 16), Georgia (H, November 19)

Sweden – Robin Olsen (69)

Fixtures – Azerbaijan (A, November 16), Estonia (H, November 19)

Argentina – Emiliano Martinez (34)

Fixtures – Uruguay (H, November 17), Brazil (A, November 22)

Brazil – Douglas Luiz (9)

Fixtures – Colombia (A, November 17), Argentina (H, November 22)

Burkina Faso – Bertrand Traore (72)

Fixtures – Guinea-Bissau (H, November 17), Ethiopia (A, November 21)

Jamaica – Leon Bailey (23)

Fixtures – Canada (H, November 18), Canada (A, November 22)

Bournemouth

Scotland – Ryan Christie (43)

Fixtures – Georgia (A, November 16), Norway (H, November 19)



Wales – Chris Mepham (43), David Brooks (25), Kieffer Moore (37)

Fixtures – Armenia (A, November 18), Turkey (H, November 21)



Hungary – Milos Kerkez (12)

Fixtures – Bulgaria (A, November 16), Montenegro (H, November 19)

Republic of Ireland – Mark Travers (3)

Fixtures – Netherlands (A, Saturday 18), New Zealand (H, November 21)

Romania – Ionut Radu (4)

Fixtures – Israel (A November 18), Switzerland (H, November 21)

Ukraine – Illya Zabarnyi (31)

Fixtures – Italy (H, November 20)

Colombia – Luis Sinisterra (10)

Fixtures – Brazil (H, November 17), Paraguay (A, November 21)

Burkina Faso – Dango Ouattara (14)

Fixtures – Guinea-Bissau (H, November 17), Ethiopia (A, November 21)

Ghana – Antoine Semenyo (8)

Fixtures – Madagascar (H, November 17), Comoros (A, November 21)

Ivory Coast – Hamed Traore (7)

Fixtures – Seychelles (H, November 17), Gambia (A, November 20)

Brentford

Albania – Thomas Strakosha (24)

Fixtures – Moldova (A, 17 November), Faroe Islands (H, 20 November)

Denmark – Mathias Jensen (26), Christian Norgaard (23)

Fixtures – Slovenia (H, November 17), Northern Ireland (A, November 20)

Netherlands – Mark Flekken (6)

Fixtures – Ireland (H, November 18), Gibraltar (A, November 21)

Norway – Kristoffer Ajer (31)

Fixtures – Faroe Islands (H, November 16), Scotland (A, November 19)

Republic of Ireland – Nathan Collins (17)

Fixtures – Netherlands (A, Saturday 18), New Zealand (H, November 21)

Cameroon – Bryan Mbeumo (12)

Fixtures – Mauritius (H, November 17), Libya (A, November 21)

DR Congo – Yoane Wissa (14)

Fixtures – Mauritania (H, November 15), Sudan (A, November 19)

Nigeria – Frank Onyeka (14)

Fixtures – Lesotho (H, November 16), Zimbabwe (A, November 19)

Jamaica – Ethan Pinnock (6)

Fixtures – Canada (H, November 18), Canada (A, November 22)

Iran – Saman Ghoddos (38)

Fixtures – Hong Kong (H, November 16), Uzbekistan (A, November 21)

Brighton

Scotland – Billy Gilmour (22)

Fixtures – Georgia (A, November 16), Norway (H, November 19)

Germany – Pascal Gross (4)

Fixtures – Turkey (H, November 18), Austria (A, November, 21)

Netherlands – Bart Verbruggen (2)

Fixtures – Ireland (H, November 18), Gibraltar (A, November 21)

Republic of Ireland – Evan Ferguson (8)

Fixtures – Netherlands (A, Saturday 18), New Zealand (H, November 21)

Brazil – Joao Pedro (0)

Fixtures – Colombia (A, November 17), Argentina (H, November 22)

Ivory Coast – Simon Adingra (3)

Fixtures – Seychelles (H, November 17), Gambia (A, November 20)

Japan – Kaoru Mitoma (18)

Fixtures – Myanmar (H, November 16), Syria (A, November 21)

Burnley

Wales – Connor Roberts (51)

Fixtures – Armenia (A, November 18), Turkey (H, November 21)



Belgium – Ameen Al-Dakhil (2)

Fixtures – Serbia (H, November 15), Azerbaijan (H, November 19)

Iceland – Johann Berg Gudmundsson (88)

Fixtures – Slovakia (A, November 16), Portugal (A, November 19)

Norway – Sander Berge (40)

Fixtures – Faroe Islands (H, November 16), Scotland (A, November 19)

Republic of Ireland – Dara O’Shea (21), Josh Cullen (30)

Fixtures – Netherlands (A, Saturday 18), New Zealand (H, November 21)

Switzerland – Zeki Amdouni (8)

Fixtures – Israel (A, November 15), Kosovo (H, November 18), Romania (A, November 21)

Chelsea

England – Conor Gallagher (10), Cole Palmer (0)

Fixtures – Malta (H, November 17), North Macedonia (A, November 20)

France – Axel Disasi (4)

Fixtures – Gibraltar (H, November 18) Greece (A, November 21)

Serbia – Djordje Petrovic (2)

Fixtures – Belgium (A, November 15), Bulgaria (H, November 19)

Ukraine – Mykhaylo Mudryk (15)

Fixtures – Italy (H, November 20)

Argentina – Enzo Fernandez (17)

Fixtures – Uruguay (H, November 17), Brazil (A, November 22)

Ecuador – Moises Caicedo (36)

Fixtures – Venezuela (A, November 16), Chile (H, November 21)

Senegal – Nicolas Jackson (4)

Fixtures – South Sudan (H, November 18), Togo (A, November 21)

Crystal Palace

England – Sam Johnstone (4), Marc Guehi (7)

Fixtures – Malta (H, November 17), North Macedonia (A, November 20)

Denmark – Joaschim Andersen (27)

Fixtures – Slovenia (H, November 17), Northern Ireland (A, November 20)

Colombia – Jefferson Lerma (37)

Fixtures – Brazil (H, November 17), Paraguay (A, November 21)

Ghana – Jordan Ayew (90)

Fixtures – Madagascar (H, November 17), Comoros (A, November 21)

Mali – Cheick Doucoure (12)

Fixtures – Chad (H, November 17), Central African Republic (A, November 20)

United States – Chris Richards (14)

Fixtures – Trinidad and Tobago (H, November 17), Trinidad and Tobago (A, November 21)

Everton

England – Jordan Pickford (56)

Fixtures – Malta (H, November 17), North Macedonia (A, November 20)

Scotland – Nathan Patterson (17)

Fixtures – Georgia (A, November 16), Norway (H, November 19)

Belgium – Amadou Onana (9)

Fixtures – Serbia (H, November 15), Azerbaijan (H, November 19)

Ukraine – Vitaliy Mykolenko (36)

Fixtures – Italy (H, November 20)

Senegal – Idrissa Gana Gueye (103)

Fixtures – South Sudan (H, November 18), Togo (A, November 21)

Fulham

Wales – Harry Wilson (50)

Fixtures – Armenia (A, November 18), Turkey (H, November 21)



Belgium – Timothy Castagne (37)

Fixtures – Serbia (H, November 15), Azerbaijan (H, November 19)

Portugal – Joao Palhinha (23)

Fixtures – Liechtenstein (A, November 16), Iceland (H, November 19)

Serbia – Sasa Lukic (40)

Fixtures – Belgium (A, November 15), Bulgaria (H, November 19)

Slovakia – Marek Rodak (19)

Fixtures – Iceland (H, November 16), Bosnia (A, November 19)

Nigeria – Calvin Bassey (13), Alex Iwobi (65)

Fixtures – Lesotho (H, November 16), Zimbabwe (A, November 19)

Senegal – Fode Ballo-Toure (15)

Fixtures – South Sudan (H, November 18), Togo (A, November 21)

Jamaica – Bobby Decordova-Reid (22)

Fixtures – Canada (H, November 18), Canada (A, November 22)

Mexico – Raul Jimenez (103)

Fixtures – Honduras (A, November 18), Honduras (H, November 22)

United States – Tim Ream (53), Antonee Robinson (37)

Fixtures – Trinidad and Tobago (H, November 17), Trinidad and Tobago (A, November 21)

Liverpool

England – Trent Alexander-Arnold (21)

Fixtures – Malta (H, November 17), North Macedonia (A, November 20)

France – Ibrahima Konate (13)

Fixtures – Gibraltar (H, November 18) Greece (A, November 21)

Greece – Kostas Tsimikas (31)

Fixtures – New Zealand (H, November 17), France (H, November 21)

Hungary – Dominik Szoboszlai (36)

Fixtures – Bulgaria (A, November 16), Montenegro (H, November 19)

Netherlands – Virgil van Dijk (62), Cody Gakpo (19)

Fixtures – Ireland (H, November 18), Gibraltar (A, November 21)

Portugal – Diogo Jota (35)

Fixtures – Liechtenstein (A, November 16), Iceland (H, November 19)

Republic of Ireland – Caoimhín Kelleher (10)

Fixtures – Netherlands (A, Saturday 18), New Zealand (H, November 21)

Argentina – Alexis Mac Allister (21)

Fixtures – Uruguay (H, November 17), Brazil (A, November 22)

Brazil – Alisson (61)

Fixtures – Colombia (A, November 17), Argentina (H, November 22)

Colombia – Luis Diaz (43)

Fixtures – Brazil (H, November 17), Paraguay (A, November 21)

Uruguay – Darwin Nunez (20)

Fixtures – Argentina (A, November 17), Bolivia (H, November 21)

Egypt – Mohamed Salah (93)

Fixtures – Djibouti (H, November 16), Sierra Leone (A, November 19)

Japan – Wataru Endo (54)

Fixtures – Myanmar (H, November 16), Syria (A, November 21)

Luton

Scotland – Jacob Brown (7)

Fixtures – Georgia (A, November 16), Norway (H, November 19)



Wales – Tom Lockyer (15)

Fixtures – Armenia (A, November 18), Turkey (H, November 21)



Belgium – Thomas Kaminski (0)

Fixtures – Serbia (H, November 15), Azerbaijan (H, November 19)

Republic of Ireland – Chiedozie Ogbene (19)

Fixtures – Netherlands (A, Saturday 18), New Zealand (H, November 21)

Burkina Faso – Issa Kabore (30)

Fixtures – Guinea-Bissau (H, November 17), Ethiopia (A, November 21)

Zimbabwe – Marvellous Nakamba (26)

Fixtures – Rwanda (A, November 15), Nigeria (H, November 19)

Jamaica – Amari’i Bell (17)

Fixtures – Canada (H, November 18), Canada (A, November 22)

Manchester City

England – Rico Lewis (0), Kyle Walker (79), Kalvin Phillips (30), Phil Foden (29), Jack Grealish (34)

Fixtures – Malta (H, November 17), North Macedonia (A, November 20)

Belgium – Jeremy Doku (17)

Fixtures – Serbia (H, November 15), Azerbaijan (H, November 19)

Croatia – Josko Gvardiol (25)

Fixtures – Latvia (A, November 18), Armenia (H, November 21)

Norway – Oscar Bobb (2), Erling Haaland (28)

Fixtures – Faroe Islands (H, November 16), Scotland (A, November 19)

Portugal – Ruben Dias (52), Matheus Nunes (11), Bernardo Silva (85)

Fixtures – Liechtenstein (A, November 16), Iceland (H, November 19)

Spain – Rodri (47)

Fixtures – Cyprus (A, November 16), Georgia (H, November 19)

Switzerland – Manuel Akanji (54)

Fixtures – Israel (A, November 15), Kosovo (H, November 18), Romania (A, November 21)

Argentina – Julian Alvarez (26)

Fixtures – Uruguay (H, November 17), Brazil (A, November 22)

Manchester United

England – Harry Maguire (60), Marcus Rashford (57)

Fixtures – Malta (H, November 17), North Macedonia (A, November 20)

Northern Ireland – Jonny Evans (106)

Fixtures – Finland (A, November 17), Denmark (H, November 20)

Scotland – Scott McTominay (45)

Fixtures – Georgia (A, November 16), Norway (H, November 19)

Portugal – Diogo Dalot (16), Bruno Fernandes (61)

Fixtures – Liechtenstein (A, November 16), Iceland (H, November 19)

Sweden – Victor Lindelof (62)

Fixtures – Azerbaijan (A, November 16), Estonia (H, November 19)

Uruguay – Facundo Pellistri (16)

Fixtures – Argentina (A, November 17), Bolivia (H, November 21)

Cameroon – Andre Onana (36)

Fixtures – Mauritius (H, November 17), Libya (A, November 21)

Morocco – Sofyan Amrabat (49)

Fixtures – Tanzania (A, November 21)

Newcastle United

England – Kieran Trippier (45)

Fixtures – Malta (H, November 17), North Macedonia (A, November 20)

Slovakia – Martin Dubravka (40)

Fixtures – Iceland (H, November 16), Bosnia (A, November 19)

Sweden – Emil Krafth (42)

Fixtures – Azerbaijan (A, November 16), Estonia (H, November 19)

Switzerland – Fabian Schar (78)

Fixtures – Israel (A, November 15), Kosovo (H, November 18), Romania (A, November 21)

Brazil – Bruno Guimaraes (16), Joelinton (4)

Fixtures – Colombia (A, November 17), Argentina (H, November 22)

Nottingham Forest

Scotland – Scott McKenna (31)

Fixtures – Georgia (A, November 16), Norway (H, November 19)

Wales – Wayne Hennessey (109), Neco Williams (34)

Fixtures – Armenia (A, November 18), Turkey (H, November 21)

Belgium – Orel Mangala (10)

Fixtures – Serbia (H, November 15), Azerbaijan (H, November 19)

Greece – Odysseas Vlachodimos (37)

Fixtures – New Zealand (H, November 17), France (H, November 21)

Republic of Ireland – Andrew Omobamidele (6)

Fixtures – Netherlands (A, Saturday 18), New Zealand (H, November 21)

Argentina – Gonzalo Montiel (24)

Fixtures – Uruguay (H, November 17), Brazil (A, November 22)

Ivory Coast – Serge Aurier (85), Willy Boly (13), Ibrahim Sangare (34)

Fixtures – Seychelles (H, November 17), Gambia (A, November 20)

Nigeria – Ola Aina (30), Taiwo Awoniyi (7)

Fixtures – Lesotho (H, November 16), Zimbabwe (A, November 19)

Senegal – Moussa Niakhate (4), Cheikhou Kouyate (87)

Fixtures – South Sudan (H, November 18), Togo (A, November 21)

United States – Ethan Horvath (9), Matt Turner (35)

Fixtures – Trinidad and Tobago (H, November 17), Trinidad and Tobago (A, November 21)

New Zealand – Chris Wood (72)

Fixtures – Greece (A, November 17), Ireland (A, November 21)

Sheffield United

Greece – George Baldock (9)

Fixtures – New Zealand (H, November 17), France (H, November 21)

Algeria – Yasser Larouci (1)

Fixtures – Somalia (H, November 16), Mozambique (A, November 19)

Tottenham

Wales – Ben Davies (82), Brennan Johnson (22)

Fixtures – Armenia (A, November 18), Turkey (H, November 21)

Denmark – Pierre-Emile Hojbjerg (71)

Fixtures – Slovenia (H, November 17), Northern Ireland (A, November 20)

Italy – Guglielmo Vicario (0)

Fixtures – North Macedonia (H, November 17), Ukraine (A, November 20)

Sweden – Dejan Kulusevski (33)

Fixtures – Azerbaijan (A, November 16), Estonia (H, November 19)

Argentina – Cristian Romero (26), Giovani Lo Celso (46)

Fixtures – Uruguay (H, November 17), Brazil (A, November 22)

Brazil – Emerson Royal (8)

Fixtures – Colombia (A, November 17), Argentina (H, November 22)

Uruguay – Rodrigo Bentancur (54)

Fixtures – Argentina (A, November 17), Bolivia (H, November 21)

Mali – Yves Bissouma (30)

Fixtures – Chad (H, November 17), Central African Republic (A, November 20)

Senegal – Pape Matar Sarr (15)

Fixtures – South Sudan (H, November 18), Togo (A, November 21)

South Korea – Son Heung-min (114)

Fixtures – Singapore (H, November 16), China (A, November 21)

West Ham

England – Jarrod Bowen (5)

Fixtures – Malta (H, November 17), North Macedonia (A, November 20)

Northern Ireland – Callum Marshall (2)

Fixtures – Finland (A, November 17), Denmark (H, November 20)

Czech Republic – Tomas Soucek (62), Vladimir Coufal (38)

Fixtures – Poland (A, November 17), Moldova (H, November 20)

France – Alphonse Areola (5)

Fixtures – Gibraltar (H, November 18) Greece (A, November 21)

Greece – Konstantinos Mavropanos (22)

Fixtures – New Zealand (H, November 17), France (H, November 21)

Mexico – Edson Alvarez (72)

Fixtures – Honduras (A, November 18), Honduras (H, November 22)

Ghana – Mohammed Kudus (24)

Fixtures – Madagascar (H, November 17), Comoros (A, November 21)

Morocco – Nayef Aguerd (33)

Fixtures – Tanzania (A, November 21)

Jamaica – Michail Antonio (11)

Fixtures – Canada (H, November 18), Canada (A, November 22)

Wolves

Wales – Tom King (0)

Fixtures – Armenia (A, November 18), Turkey (H, November 21)

Austria – Sasa Kalajdzic (17)

Fixtures – Estonia (A, November 16), Germany (H, November 21)

Portugal – Jose Sa (0), Toti Gomes (0), Nelson Semedo (27)

Fixtures – Liechtenstein (A, November 16), Iceland (H, November 19)

Republic of Ireland – Matt Doherty (39)

Fixtures – Netherlands (A, Saturday 18), New Zealand (H, November 21)

Algeria – Rayan Ait-Nouri (3)

Fixtures – Somalia (H, November 16), Mozambique (A, November 19)

Gabon – Mario Lemina (25)

Fixtures – Kenya (H, November 16), Burundi (A, November 19)

South Korea – Hwang Hee-chan (57)

Fixtures – Singapore (H, November 16), China (A, November 21)