Premier League injury table ahoy. Which club has been the most unfortunate with injuries in 2024/25 and who is currently on the sidelines?

We’ve got you covered…

20) West Ham – 6 injuries

Current injuries: Michail Antonio, Crysencio Summerville, Niclas Fullkrug, Jean-Clair Todibo, Edson Alvarez, Lucas Paqueta

19) Bournemouth – 9 injuries

Current injuries: Enes Unal, Alex Scott, Marcos Senesi, Luis Sinisterra, Adam Smith, Julian Araujo, Evanilson, James Hill

18) Fulham – 9 injuries

Current injuries: Reiss Nelson, Kenny Tete, Harry Wilson

17) Nottingham Forest – 10 injuries

Current injuries: Callum Hudson-Odoi, Taiwo Awoniyi

16) Southampton – 10 injuries

Current injuries: Juan Larios, Ross Stewart, Ryan Fraser, Taylor Harwood-Bellis, Jack Stephens

15) Everton – 11 injuries

Current injuries: Seamus Coleman, Youssef Chermiti, Armando Broja, Dwight McNeil, Dominic Calvert-Lewin, Orel Mangala, Iliman Ndiaye

14) Brentford – 12 injuries

Current injuries: Josh Dasilva, Igor Thiago, Gustavo Nunes, Rico Henry

13) Wolves – 13 injuries

Current injuries: Boubacar Traore, Enso Gonzalez, Sasa Kalajdzic, Yerson Mosquera, Leon Chiwome, Hwang Hee-chan, Jorgen Strand Larsen

12) Leicester – 13 injuries

Current injuries: Ricardo Pereira, Abdul Fatawu, Victor Kristiansen, Jamie Vardy, Jannik Vestergaard

11) Crystal Palace – 14 injuries

Current injuries: Cheick Doucoure, Chadi Riad, Joel Ward

10) Liverpool – 14 injuries

Current injuries: Joe Gomez, Tyler Morton, Cody Gakpo

9) Chelsea – 17 injuries

Current injuries: Benoit Badiashile, Omari Kellyman, Wesley Fofana, Romeo Lavia, Nicolas Jackson, Marc Guiu

8) Newcastle – 17 injuries

Current injuries: Jamaal Lascelles, Harvey Barnes, Sven Botman, Dan Burn, Joelinton

7) Man City – 18 injuries

Current injuries: Rodri, Nathan Ake, Jeremy Doku, Oscar Bobb, Ederson, Nico Gonzalez, Jack Grealish, Manuel Akanji

6) Ipswich – 19 injuries

Current injuries: Conor Chaplin, Cheidozie Ogbene, Sam Szmodics, Wes Burns, Christian Walton

5) Man United – 20 injuries

Current injuries: Mason Mount, Luke Shaw, Jonny Evans, Altay Bayindir, Tom Heaton, Lisandro Martinez

4) Aston Villa – 21 injuries

Current injuries: Ezri Konsa, Pau Torres, Matty Cash, Ross Barkley

3) Tottenham – 22 injuries

Current injuries: Cristian Romero, Wilson Odobert, Timo Werner, Brennan Johnson, Dominic Solanke, Radu Dragusin, Micky van de Ven, Richarlison

2) Brighton – 22 injuries

Current injuries: Igor Julio, Ferdi Kadioglu, James Milner, Mats Wieffer, Jason Steele, Pervis Estupinan, Solly March, Yasin Ayari, Lewis Dunk

1) Arsenal – 27 injuries

Current injuries: Takehiko Tomiyasu, Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Benjamin White

