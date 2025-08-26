Spurs top scorers against the Big Six: Johnson draws level with Dempsey
Brennan Johnson has drawn level with Clint Dempsey for Premier League goals scored by Spurs against the Big Six. Dejan Kulusevski is the new current leader.
From the most obvious of leaders to the forgettably excellent Dele Alli and memorably effective Emmanuel Adebayor, here is every player to have scored for Spurs in Premier League matches against Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City and Manchester United since the start of the 2010/11 season – the first in which they comprised the top six.
We have even broken it down into goals against each opponent before confirming the overall totals. These numbers are accurate as of the last Arsenal game versus a Big Six side (2-0 v Manchester City on August 23, 2025).
v Arsenal
Harry Kane (14)
Heung-min Son (7)
Rafael van der Vaart (4)
Gareth Bale (3)
Emmanuel Adebayor, Toby Alderweireld (2)
Dele Alli, Nacer Chadli, Eric Dier, Christian Eriksen, Tom Huddlestone, Younes Kaboul, Erik Lamela, Aaron Lennon, Cristian Romero, Louis Saha, Kyle Walker (1)
v Chelsea
Harry Kane (6)
Dele Alli (5)
Heung-min Son (3)
Emmanuel Adebayor, Christian Eriksen, Dejan Kulusevski, Gylfi Sigurdsson (2)
Nacer Chadli, Jermain Defoe, William Gallas, Pierre-Emile Hojbjerg, Roman Pavlyuchenko, Danny Rose, Sandro, Oliver Skipp, Dominic Solanke, Andros Townsend (1)
v Liverpool
Harry Kane (9)
Heung-min Son (7)
Emmanuel Adebayor, Aaron Lennon, Luka Modric, Richarlison, Dominic Solanke, Jan Vertonghen (2)
Dele Alli, Gareth Bale, Jermain Defoe, Moussa Dembele, Pierre-Emile Hojbjerg, Dejan Kulusevski, Erik Lamela, James Maddison, Lucas Moura, Danny Rose, Rafael van der Vaart, Victor Wanyama (1)
v Manchester City
Harry Kane, Heung-min Son (5)
Christian Eriksen (4)
Dejan Kulusevski (3)
Dele Alli, Gareth Bale, Jermain Defoe, Brennan Johnson, Erik Lamela, Giovani Lo Celso, James Maddison (2)
Toby Alderweireld, Steven Bergwijn, Etienne Capoue, Steven Caulker, Clint Dempsey, Eric Dier, Lucas Moura, Joao Palhinha, Pedro Porro, Emerson Royal (1)
v Manchester United
Harry Kane (5)
Heung-min Son (3)
Dele Alli, Clint Dempsey, Christian Eriksen, Lucas Moura (2)
Emmanuel Adebayor, Toby Alderweireld, Serge Aurier, Gareth Bale, Rodrigo Bentancur, Steven Bergwijn, Jermain Defoe, Brennan Johnson, Dejan Kulusevski, Erik Lamela, James Maddison, Tanguy Ndombele, Richarlison, Sandro, Pape Matar Sarr, Dominic Solanke, Kyle Walker, Victor Wanyama (1)
Total (current players in italics)
Harry Kane (39)
Heung-min Son (25)
Dele Alli (11)
Christian Eriksen (9)
Emmanuel Adebayor, Gareth Bale, Dejan Kulusevski (7)
Jermain Defoe, Erik Lamela, Rafael van der Vaart (5)
Toby Alderweireld, James Maddison, Lucas Moura, Dominic Solanke (4)
Clint Dempsey, Brennan Johnson, Aaron Lennon, Richarlison (3)
Steven Bergwijn, Nacer Chadli, Eric Dier, Pierre-Emile Hojbjerg, Giovani Lo Celso, Luka Modric, Danny Rose, Sandro, Gylfi Sigurdsson, Jan Vertonghen, Kyle Walker, Victor Wanyama (2)
Serge Aurier, Rodrigo Bentancur, Etienne Capoue, Steven Caulker, Moussa Dembele, William Gallas, Tom Huddlestone, Younes Kaboul, Tanguy Ndombele, Joao Palhinha, Roman Pavlyuchenko, Pedro Porro, Cristian Romero, Emerson Royal, Louis Saha, Pape Matar Sarr, Oliver Skipp, Andros Townsend (1)