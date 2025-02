Stat leaders in Europe: Salah top scorer and assister; Barcelona duo Yamal, Raphinha shine

Mohamed Salah has the most assists in Europe's top five leagues this season

Here are the best players in Europe’s top five leagues this season. From top scorers to most clean sheets, we have statistic leaders for 10 metrics.

Stats come via the brilliant FBRef.

Stat leaders in Europe’s top five leagues

Top scorers

Mohamed Salah (Liverpool) – 25

Harry Kane (Bayern) – 21

Mateo Retegui (Atalanta) – 21

Erling Haaland (Man City) – 20

Robert Lewandowski (Barcelona) – 20

Alexander Isak (Newcastle) – 19

Omar Marmoush (Frankfurt/Man City) – 18

Chris Wood (Nottingham Forest) – 18

Kylian Mbappe (Real Madrid) – 17

Ousmane Dembele (PSG) – 17

Top assisters

Mohamed Salah (Liverpool) – 17

Lamine Yamal (Barcelona) – 11

Mikkel Damsgaard (Brentford) – 10

Antonee Robinson (Fulham) – 10

Bukayo Saka (Arsenal) – 10

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) – 10

Omar Marmoush (Frankfurt/Man City) – 9

Son Heung-min (Spurs) – 9

Anthony Elanga (Nottingham Forest) – 8

Iñaki Williams (Athletic Club) – 8

Nuno Tavares (Lazio) – 8

Jacob Murphy (Newcastle) – 8

Most key passes

Raphinha (Barcelona) – 73

Alex Baena (Villarreal) – 71

Junya Ito (Reims) – 67

Cole Palmer (Chelsea) – 67

Dejan Kulusevski (Spurs) – 63

Mohamed Salah (Liverpool) – 62

Bruno Fernandes (Man Utd) – 59

Joshua Kimmich (Bayern) – 58

Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen) – 57

Aaron Martin (Genoa) – 51

Kevin Stoger (Borussia Monchengladbach) – 51

Most tackles

Idrissa Gana Gueye (Everton) – 98

Daniel Munoz – (Crystal Palace) – 92

Morten Frendrup (Genoa) – 87

Omar El Hilali (Espanyol) – 86

Tom Bischof (Hoffenheim) – 80

Noussair Mazraoui (Man Utd) – 80

Victor Kristiansen (Leicester) – 79

Moises Caicedo (Chelsea) – 78

João Gomes (Wolves) -77

Most interceptions

Diego Coppola (Hellas Verona) – 53

Carmona (Sevilla) – 49

Jan Bednarek (Southampton) – 49

Ryan Gravenberch (Liverpool) – 49

Patrick Mainka (Heidenheim) – 49

Antonee Robinson (Fulham) – 47

Lukas Kübler (Freiburg) – 45

Ardian Ismajli (Empoli) – 45

Federico Valverde (Real Madrid) – 44

Maxence Lacroix (Crystal Palace) – 44

Aaron Wan-Bissaka (West Ham) – 44

Most take-ons won

Lamine Yamal (Barcelona) – 89

Jamie Gittens (Borussia Dortmund) – 73

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) – 72

Dodi Lukebakio (Sevilla) – 71

Jeremy Doku (Man City) – 66

Mohammed Kudus (West Ham) – 65

Jamal Musiala (Bayern) – 58

Kylian Mbappe (Real Madrid) – 58

Iliman Ndiaye (Everton) – 58

Vinicius Junior (Real Madrid) – 56

Antoine Semenyo (Bournemouth) – 56

Aerial duels won

Milan Duric (Monza/Parma) – 147

Philipp Hofmann (Bochum) – 113

Lucas Torro (Osasuna) – 112

Vedat Muriqi (Mallorca) – 101

Ante Budimir (Osasuna) – 100

Tim Kleindienst (Borussia Monchengladbach) – 99

Dan Burn (Newcastle) – 94

Antonio Raillo (Mallorca) – 89

Virgil van Dijk (Liverpool) – 88

Diego Coppola (Hellas Verona) – 87

Morten Thorsby (Genoa) – 87

Most fouls drawn

Bruno Guimaraes (Newcastle) – 89

Omar Marmoush (Frankfurt/Man City) – 66

Dan Ndoye (Bologna) – 66

Patrick Dorgu (Lecce/Man Utd) – 65

Mattia Zaccagni (Lazio) – 63

Manu Kone (Roma) – 60

Anthony Gordon (Newcastle) – 58

Matheus Cunha (Wolves) – 58

Gaetano Oristanio (Venezia) – 56

Dilane Bakwa (Strasbourg) – 55

Gabriel Strefezza (Como) – 55

Most clean sheets

Alex Remiro (Real Sociedad) – 12

Yann Sommer (Inter) – 11

Matz Sels (Nottingham Forest) – 11

Manuel Neuer (Bayern) – 11

Peter Gulacsi (Leipzig) – 11

Jan Oblak (Atletico Madrid) – 11

Michele Di Gregorio (Juventus) – 10

David Raya (Arsenal) – 10

Mike Maignan (Milan) – 10

Most saves made

Mark Flekken (Brentford) – 112

Yahia Fofana (Angers) – 94

Vanja Milinkovic-Savic (Torino) – 93

Gautier Larsonneur (St-Etienne) – 92

Lucas Perri (Lyon) – 89

Joan Garcia (Espanyol) – 89

Sergio Herrera (Osasuna) – 87

Marcin Bulka (Nice) – 85

Aaron Ramsdale (Southampton) – 84

Matz Sels (Nottingham Forest) – 84

