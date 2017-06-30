The transfer record progression of every Premier League club
This feature reveals the last five times every Premier League club has broken their transfer record, on whom and for how much. Enjoy…
Arsenal
Dennis Bergkamp – £7.5m (June 1995)
Thierry Henry – £11m (August 1999)
Sylvain Wiltord – £13m (August 2000)
Andrei Arshavin – £15m (February 2009)
Mesut Ozil – £42.5m (September 2013)
Bournemouth
Tokelo Rantie £2.5m (August 2013)
Tyrone Mings – £8m (June 2015)
Benik Afobe – £10m (January 2016)
Jordon Ibe – £15m (July 2016)
Nathan Ake – £20m (June 2017)
Brighton
Andy Ritchie – £500,000 (October 1980)
Will Buckley – £1m (July 2011)
Craig Mackail-Smith – £2.5m (July 2011)
Shane Duffy – £4m (August 2016)
Mat Ryan – £5m (June 2017)
Burnley
Steven Fletcher – £3m (July 2009)
Andre Gray – £6m (August 2015)
Steven Defour – £7.3m (August 2016)
Jeff Hendrick – £10.5m (August 2016)
Robbie Brady – £13m (January 2017)
Chelsea
Damien Duff – £17m (July 2003)
Didier Drogba – £24m (July 2004)
Michael Essien – £24.4m (August 2005)
Andriy Shevchenko – £30.8m (May 2006)
Fernando Torres – £50m (January 2011)
Crystal Palace
Dwight Gayle – £4.5m (July 2013)
James McArthur – £7m (September 2014)
Yohan Cabaye – £10m (July 2015)
Andros Townsend – £13m (July 2016)
Christian Benteke – £27m (August 2016)
Everton
Andy Johnson – £8.6m (May 2006)
Yakubu Aiyegbini – £11.3m (August 2007)
Marouane Fellaini – £15m (September 2008)
Romelu Lukaku – £28m (July 2014)
Jordan Pickford – £30m (June 2017)
Huddersfield Town
Marcus Stewart – £1.2m (July 1996)
Nakhi Wells – £1.3m (January 2014)
Christopher Schindler – £1.8m (June 2016)
Laurent Depoitre – £3.5m (June 2017)
Aaron Mooy – £8m (June 2017)
Leicester City
Leonardo Ulloa – £8m (July 2014)
Shinji Okazaki – £9m (June 2015)
Nampalys Mendy – £13m (July 2016)
Ahmed Musa – £16m (July 2016)
Islam Slimani – £29.7m (September 2016)
Liverpool
Emile Heskey – £11m (March 2000)
Djibril Cisse – £14.5m (July 2004)
Fernando Torres – £20.2m (July 2007)
Luis Suarez – £22.7m (January 2011)
Andy Carroll – £35m (January 2011)
Manchester City
Jo – £19m (July 2008)
Robinho – £32.5m (September 2008)
Sergio Aguero – £38m (July 2011)
Raheem Sterling – £44m (July 2015)
Kevin De Bruyne – £54m (August 2015)
Manchester United
Rio Ferdinand – £29.3m (July 2002)
Dimitar Berbatov – £30.8m (September 2008)
Juan Mata – £37.1m (January 2014)
Angel Di Maria – £59.7m (August 2014)
Paul Pogba – £89.3m (August 2016)
Newcastle United
Warren Barton – £4m (June 1995)
Les Ferdinand – £6m (July 1995)
Faustino Asprilla – £6.7m (February 1996)
Alan Shearer – £15m (July 1996)
Michael Owen – £16m (August 2005)
Southampton
Rory Delap – £4m (July 2001)
Jay Rodriguez – £7m (July 2012)
Gaston Ramirez – £12m (August 2012)
Dani Osvaldo – £14.6m (August 2013)
Sofiane Boufal – £21m (August 2016)
Stoke City
Robert Huth – £6m (August 2009)
Kenwyne Jones – £8m (August 2010)
Peter Crouch – £10m (August 2011)
Xherdan Shaqiri – £12m (August 2015)
Giannelli Imbula – £18.3m (February 2016)
Swansea City
Danny Graham – £3.5m (June 2011)
Ki Sung-Yeung – £5m (August 2012)
Pablo Hernandez – £5.5m (August 2012)
Wilfried Bony – £12m (July 2013)
Borja Baston – £15.5m (August 2016)
Tottenham
Sergei Rebrov – £11m (May 2000)
Darren Bent – £16.5m (June 2007)
Paulinho – £17m (July 2013)
Roberto Soldado – £26m (August 2013)
Moussa Sissoko – £30m (September 2016)
Watford
Nathan Ellington – £3.3m (August 2007)
Etienne Capoue – £6.3m (July 2015)
Abdoulaye Doucouré – £8m (February 2016)
Isaac Success – £12.5m (July 2016)
Roberto Pereyra – £13m (August 2016)
West Brom
Shane Long – £5m (August 2011)
Stephane Sessegnon – £6.6m (September 2013)
Brown Ideye – £10m (July 2014)
Salomon Rondon – £12m (August 2015)
Nacer Chadli £13m (August 2016)
West Ham
Dean Ashton – £7.3m (January 2006)
Craig Bellamy – £7.5m (July 2007)
Savio Nsereko – £9m (January 2009)
Andy Carroll – £15m (June 2013)
Andre Ayew – £20.5m (August 2016)
One or both of Carlos Tevez and Javier Mascherano probably belong here between Nsereko and Carroll, but we’ve no sodding idea of the actual fees.
Daniel Storey