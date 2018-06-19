The transfer record progression of every Premier League club
This feature reveals the last five times every Premier League club has broken their transfer record, on whom and for how much. Enjoy…
Arsenal
Sylvain Wiltord – £13m (August 2000)
Andrei Arshavin – £15m (February 2009)
Mesut Ozil – £42.5m (September 2013)
Alexandre Lacazette – £46.5m (July 2017)
Pierre-Emerick Aubameyang – £55.5m (January 2018)
Bournemouth
Tokelo Rantie £2.5m (August 2013)
Tyrone Mings – £8m (June 2015)
Benik Afobe – £10m (January 2016)
Jordon Ibe – £15m (July 2016)
Nathan Ake – £20m (June 2017)
Brighton
Shane Duffy – £4m (August 2016)
Mat Ryan – £5m (June 2017)
Davy Popper – £10m (August 2017)
Jose Izquierdo – £13.5m (August 2017)
Jurgen Locadia – £14m (January 2018)
Burnley
Andre Gray – £6m (August 2015)
Steven Defour – £7.3m (August 2016)
Jeff Hendrick – £10.5m (August 2016)
Robbie Brady – £13m (January 2017)
Chris Wood – £15m (August 2017)
Cardiff City
Peter Thorne – £1.75m (September 2001)
Michael Chopra – £4m (July 2009)
Andreas Cornelius – £7.5m (July 2013)
Steven Caulker – £8m (July 2013)
Gary Medel – £11m (August 2013)
Chelsea
Damien Duff – £17m (July 2003)
Didier Drogba – £24m (July 2004)
Michael Essien – £24.4m (August 2005)
Andriy Shevchenko – £30.8m (May 2006)
Fernando Torres – £50m (January 2011)
Alvaro Morata – £58m (July 2017)
Crystal Palace
Dwight Gayle – £4.5m (July 2013)
James McArthur – £7m (September 2014)
Yohan Cabaye – £10m (July 2015)
Andros Townsend – £13m (July 2016)
Christian Benteke – £27m (August 2016)
Everton
Yakubu Aiyegbini – £11.3m (August 2007)
Marouane Fellaini – £15m (September 2008)
Romelu Lukaku – £28m (July 2014)
Jordan Pickford – £30m (June 2017)
Gylfi Sigurdsson – £45m (August 2017)
Fulham
Alain Goma – £4m (March 2001)
Steed Malbranque – £4.5m (July 2001)
Edwin van der Sar – £7m (August 2001)
Steve Marlet – £11.5m (August 2001)
Konstantinos Mitroglou – £12m (January 2014)
Huddersfield Town
Christopher Schindler – £1.8m (June 2016)
Laurent Depoitre – £3.5m (June 2017)
Aaron Mooy – £8m (June 2017)
Steve Mounie – £11.5m (July 2017)
Terence Kongolo – £17,5m (June 2018)
Leicester City
Leonardo Ulloa – £8m (July 2014)
Shinji Okazaki – £9m (June 2015)
Nampalys Mendy – £13m (July 2016)
Ahmed Musa – £16m (July 2016)
Islam Slimani – £29.7m (September 2016)
Liverpool
Fernando Torres – £20.2m (July 2007)
Luis Suarez – £22.7m (January 2011)
Andy Carroll – £35m (January 2011)
Mo Salah – £37m (June 2017)
Virgil van Dijk – £75m (January 2018)
Manchester City
Robinho – £32.5m (September 2008)
Sergio Aguero – £38m (July 2011)
Raheem Sterling – £44m (July 2015)
Kevin De Bruyne – £54m (August 2015)
Aymeric Laporte – £57.2m (January 2018)
Manchester United
Rio Ferdinand – £29.3m (July 2002)
Dimitar Berbatov – £30.8m (September 2008)
Juan Mata – £37.1m (January 2014)
Angel Di Maria – £59.7m (August 2014)
Paul Pogba – £89.3m (August 2016)
Newcastle United
Warren Barton – £4m (June 1995)
Les Ferdinand – £6m (July 1995)
Faustino Asprilla – £6.7m (February 1996)
Alan Shearer – £15m (July 1996)
Michael Owen – £16m (August 2005)
Southampton
Jay Rodriguez – £7m (July 2012)
Gaston Ramirez – £12m (August 2012)
Dani Osvaldo – £14.6m (August 2013)
Sofiane Boufal – £16m (August 2016)
Guido Carillo – £19m (January 2018)
Tottenham
Darren Bent – £16.5m (June 2007)
Paulinho – £17m (July 2013)
Roberto Soldado – £26m (August 2013)
Moussa Sissoko – £30m (September 2016)
Davinson Sanchez – £42m (August 2017)
Watford
Etienne Capoue – £6.3m (July 2015)
Abdoulaye Doucouré – £8m (February 2016)
Isaac Success – £12.5m (July 2016)
Roberto Pereyra – £13m (August 2016)
Andre Gray – £18.5m (August 2017)
West Ham
Savio Nsereko – £9m (January 2009)
Andy Carroll – £15m (June 2013)
Andre Ayew – £20.5m (August 2016)
Marko Arnautovic – £20m rising to £25m (August 2017)
Issa Diop – £22m (June 2018)
One or both of Carlos Tevez and Javier Mascherano probably belong here between Nsereko and Carroll, but we’ve no sodding idea of the actual fees.
Wolves
Ade Akinbiyi – £3.5m (September 1999)
Kevin Doyle – £6.5m (June 2009)
Ivan Cavaleiro – £7m (August 2016)
Helder Costa – £13m (January 2017)
Ruben Neves – £15.8m (July 2017)