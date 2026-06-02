The 48 nations competing at the World Cup are stepping up their preparations, with every warm-up friendly fixture and result listed here…
The FIFA World Cup starts on June 11 with Mexico hosting South Africa in Mexico City.
Here is every friendly fixture and result, as well how you can watch them on television…
Kick-off times are British Summer Time…
Tuesday June 2
Colombia 3-1 Costa Rica
Canada 2-0 Uzbekistan
Croatia v Belgium (Rijeka) 5pm – Amazon Prime PPV, DAZN
Morocco v Madagascar (Rabat) 6pm
Wales v Ghana (Cardiff) 7:45pm – BBC
Wednesday June 3
Haiti v New Zealand (Fort Lauderdale) 1am – Premier Sports
Congo DR v Denmark (Liege) 7pm
Netherlands v Algeria (Rotterdam) 7:45pm – Amazon Prime PPV
Thursday June 4
Panama v Dominican Republic (Panama City) 1:45am
South Korea v El Salvador (Sandy, Utah) 2am
Spain v Iraq (Coruna) 8pm – Amazon Prime PPV
Sweden v Greece (Stockholm) 6pm – Amazon Prime PPV
France v Ivory Coast (Nantes) 8:10pm – Amazon Prime PPV
Friday June 5
Guatemala v Czechia (Harrison, New Jersey) 1am
Mexico v Serbia (Toluca) 3am
Paraguay v Nicaragua (Asuncion) 11:15pm
Saturday June 6
Curacao v Aruba (Willemstad) 12am
Canada v Republic of Ireland (Montreal) 12:30am
Haiti v Peru (Miami) 1am – Premier Sports
Belgium v Tunisia (Brussels) 2pm
Portugal v Chile (Lisbon) 6:45pm – Amazon Prime PPV
USA v Germany (Chicago) 7:30pm – Premier Sports
Australia v Switzerland (San Diego) 8pm – Amazon Prime PPV
Panama v Bosnia (St. Louis) 8pm
Scotland v Bolivia (Harrison, NJ) 9pm – BBC
England v New Zealand (Tampa) 9pm – ITV
El Salvador v Qatar (Los Angeles) 9pm
Brazil v Egypt (Cleveland, Ohio) 11pm – ITV
Venezuela v Turkey (Fort Lauderdale) 11pm
Sunday June 7
Argentina v Honduras (College Station, Texas) 1am
Croatia v Slovenia (Varazdin) 7:45pm – Amazon Prime PPV
Morocco v Norway (Harrison, NJ) 8pm – ITV
Ecuador v Guatemala (Columbus, Ohio) 9pm
Monday June 8
Colombia v Jordan (San Diego) 12am
Netherlands v Uzbekistan (New York City) 7:45pm
France v Northern Ireland (Lille) 8:10pm – BBC
Tuesday June 9
Peru v Spain (Puebla) 3am
Congo DR v Chile (Cadiz) 4pm
Wednesday June 10
Saudi Arabia v Senegal (San Antonio) 12am
Argentina v Iceland (Auburn, Alabama) 2am
Portugal v Nigeria (Leiria) 8:45pm
England v Costa Rica (Orlando) 9pm – ITV
PRE-WORLD CUP FRIENDLIES RESULTS
Monday June 1
Austria 1-0 Tunisia
Norway 3-1 Sweden
Turkey 4-0 North Macedonia
Sunday May 31
Ecuador 2-1 Saudi Arabia
South Korea 5-0 Trinidad and Tobago
Mexico 1-0 Australia
Japan 1-0 Iceland
Switzerland 4-1 Jordan
Czechia 2-1 Kosovo
Cape Verde 3-0 Serbia
Poland 0-2 Ukraine
Germany 4-0 Finland
United States 3-2 Senegal
Brazil 6-2 Panama
Saturday May 30
Scotland 4-1 Curacao
Friday May 29
Iran 3-1 Gambia
Iraq 1-0 Andorra
South Africa 0-0 Nicaragua
Bosnia 0-0 North Macedonia
Thursday May 28
Egypt 1-0 Russia
Republic of Ireland 1-0 Qatar
Tuesday May 26
Morocco 5-0 Burundi