Premier League wage bills: Man City top as United fail to get value for money
The biggest payrolls in the Premier League can be found in Manchester at City and United, while Liverpool continue to get better value for money…
Premier League clubs continue to pay huge salaries but some clubs appear to be throwing good money after bad.
While there is a high correlation between salaries and league position, offering enormous wage packets is no guarantee of success.
Here are the top 10 clubs ranked on the size of their gross weekly wage bill. Figures are taken from our friends at Capology…
1) Manchester City
Weekly payroll: £3.72m
Highest-paid player: Erling Haaland (£525,000 p/w)
Squad split: Goalkeepers: 9% Defenders: 24% Midfielders: 25% Forwards 42%
2) Manchester United
Weekly payroll: £3.05m
Highest-paid player: Casemiro (£350,000 p/w)
Squad split: Goalkeepers: 7% Defenders: 36% Midfielders: 16% Forwards 41%
3) Liverpool
Weekly payroll: £2.97m
Highest-paid player: Mo Salah (£400,000 p/w)
Squad split: Goalkeepers: 8% Defenders: 29% Midfielders: 14% Forwards 49%
4) Arsenal
Weekly payroll: £2.87m
Highest-paid player: Kai Havertz (£280,000 p/w)
Squad split: Goalkeepers: 3% Defenders: 29% Midfielders: 16% Forwards 52%
5) Chelsea
Weekly payroll: £2.83m
Highest-paid player: Raheem Sterling (£325,000 p/w)
Squad split: Goalkeepers: 5% Defenders: 44% Midfielders: 14% Forwards 37%
6) Tottenham Hotspur
Weekly payroll: £2.11m
Highest-paid player: Cristian Romero, Xavi Simons (£195,000 p/w)
Squad split: Goalkeepers: 5% Defenders: 29% Midfielders: 23% Forwards 43%
7) Aston Villa
Weekly payroll: £2.06m
Highest-paid player: Jadon Sancho (£200,000 p/w)
Squad split: Goalkeepers: 8% Defenders: 29% Midfielders: 30% Forwards 33%
8) Newcastle United
Weekly payroll: £1.67m
Highest-paid player: Bruno Guimaraes (£160,000 p/w)
Squad split: Goalkeepers: 11% Defenders: 33% Midfielders: 31% Forwards 25%
9) Nottingham Forest
Weekly payroll: £1.32m
Highest-paid player: Douglas Luiz (£135,000 p/w)
Squad split: Goalkeepers: 3% Defenders: 39% Midfielders: 25%Forwards 33%
10) Fulham
Weekly payroll: £1.26m
Highest-paid player: Bernd Leno (£130,000 p/w)
Squad split: Goalkeepers: 10% Defenders: 36% Midfielders: 16% Forwards 37%