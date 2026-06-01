Every Premier League transfer confirmed in the summer of 2026
The Premier League transfer window will officially open on June 15 and will close on Deadline Day on Tuesday September 1.
But there are many transfers already decided as well as returning loan players.
We have every single Premier League transfer here and will continue to add as they dribble in…
Arsenal completed transfers in the summer of 2026
IN: Piero Hincapie (£45m, Bayer Leverkusen)
OUT: Jacub Kiwior (£14.7m, Porto), Karl Hein (£2.6m, Werder Bremen)
BACK FROM LOAN: Ethan Nwaneri (Marseille), Fabio Vieira (Hamburg), Reiss Nelson (Brentford)
Aston Villa completed transfers in the summer of 2026
IN: Modou Kéba Cissé (£4.75m, LASK)
OUT: Donyell Malan (£21.65m, Roma)
BACK FROM LOAN: Evann Guessand (Crystal Palace), Enzo Barrenechea (Benfica), Samuel Iling-Junior (Pisa), Kosta Nedeljkovic (Leipzig), Yasin Oscan (Besiktas), Oliwier Zych (Rakow), Joe Gauci (Port Vale).
LEAVING AFTER LOAN: Jadon Sancho (Manchester United), Harvey Elliott (Liverpool), Douglas Luiz (Juventus).
Bournemouth completed transfers in the summer of 2026
IN: Alex Jimenez (£16m, AC Milan)
OUT: Hamed Traore (£6.5m, Marseille), Luis Sinisterra (£5.2m, Cruzeiro)
BACK FROM LOAN: Julian Araujo (Celtic), Daniel Jebbison (Preston), Romain Faivre (Auxerre), Max Aarons (Rangers), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Ben Winterburn (Barnet), Will Dennis (Leyton Orient).
LEAVING AFTER LOAN: Christos Mandas (Lazio)
Brentford completed transfers in the summer of 2026
IN: Jannik Schuster (£15.57m, Salzburg)
OUT:
RELEASED: Ryan Trevitt
BACK FROM LOAN: Gustavo Nunes (Swansea), Ji-Soo Kim (Kaiserslautern), Benjamin Arthur (Celtic).
LEAVING AFTER LOAN: Reiss Nelson (Arsenal)
Brighton completed transfers in the summer of 2026
IN:
OUT: Jeremy Sarmiento (£3.2m, Middlesbrough)
RELEASED: Solly March, Adam Webster
RETIRED: James Milner
BACK FROM LOAN: Brajan Gruda (Leipzig), Evan Ferguson (Roma), Facundo Buananotte (Leeds), Diego Coppola (Paris FC), Do-Young Yoon (Dordrecht).
Chelsea completed transfers in the summer of 2026
IN: Geovany Quenda (£44m, Sporting), Denner (£8.65m, Corinthians), Dastan Satpaev (£2m, Kairat Almaty), Emmanuel Emegha (undisclosed, Strasbourg).
OUT:
BACK FROM LOAN: Nicolas Jackson (Bayern Munich), Mike Penders (Strasbourg), Tyrique George (Everton), Axel Disasi (West Ham), Aaron Anselmino (Strasbourg), David Datro Fofana (Strasbourg).
Coventry City completed transfers in the summer of 2026
IN:
OUT:
RELEASED: Brad Collins, Jamie Allen.
BACK FROM LOAN: Norman Bassette (Kaiserslautern).
LEAVING AFTER LOAN: Min-hyeok Yang (Tottenham).
Crystal Palace completed transfers in the summer of 2026
IN:
OUT:
BACK FROM LOAN: Matheus Franca (Vasco da Gama), Owen Goodman (Barnsley).
LEAVING AFTER LOAN: Evann Guessand (Aston Villa), Christantus Uche (Getafe).
Everton completed transfers in the summer of 2026
IN: Merlin Rohl (£20m, Freiburg)
OUT:
RELEASED: Seamus Coleman
LEAVING AFTER LOAN: Tyrique George (Chelsea)
Fulham completed transfers in the summer of 2026
IN:
OUT:
BACK FROM LOAN: Steven Benda (Feyenoord)
LEAVING AFTER LOAN: Samuel Chukwueze (AC Milan), Jonah Kusi-Asare (Bayern Munich).
Hull City completed transfers in the summer of 2026
IN:
OUT:
BACK FROM LOAN: Abu Kamara (Getafe), Mason Burstow (Bolton), Enis Destan (Westerlo), Abdülkadir Ömür (Antalayspor), Kasey Palmer (Luton), Thimothée Lo-Tutala (Doncaster), Harry Vaughan (Bohemians), Harvey Cartwright (Hartlepool).
LEAVING AFTER LOAN: Joe Gelhart (Leeds United), Toby Collyer (Man Utd), Lewis Koumas (Liverpool), Amir Hadziahmetovic (Besiktas), John Lundstram (Trabzonspor), Yu Hirakawa (Bristol City).
Ipswich Town completed transfers in the summer of 2026
IN: Chuba Akpom (£8m, Ajax), Cedric Kipre (£4m, Stade Reims)
OUT: Arjanet Muric (£6m, Sassoulo)
RELEASED: Conor Chaplin
RETIRED: Ashley Young
BACK FROM LOAN: Sammie Szmodics (Derby), Harry Clarke (Charlton), Ali Al-Hamadi (Luton).
LEAVING AFTER LOAN: Jens Cajuste (Napoli), Ivan Azon (Como), Dan Neil (Sunderland).
Leeds United completed transfers in the summer of 2026
IN:
OUT:
BACK FROM LOAN: Joe Gelhardt (Hull City), Largie Ramazani (Valencia), Jack Harrison (Fiorentina), Mateo Joseph (Mallorca), Max Wober (Werder Bremen), Isaac Schmidt (Werder Bremen).
LEAVING AFTER LOAN: Facundo Buananotte (Brighton).
Liverpool completed transfers in the summer of 2026
IN: Jeremy Jacquet (£55m, Stade Rennais)
OUT:
RELEASED: Ibrahima Konate, Mo Salah, Andy Robertson, Rhys Williams.
BACK FROM LOAN: Harvey Elliott (Aston Villa), Konstantinos Tzimikas (Roma), Vitezslav Jaros (Ajax).
Manchester City completed transfers in the summer of 2026
IN:
OUT: Manuel Akanji (£13m, Inter)
RELEASED: Bernardo Silva, John Stones.
BACK FROM LOAN: Vitor Reis (Girona), Claudio Echeverri (Girona), Juma Bah (Nice), Issa Kabore (Wrexham), Kalvin Phillips (Sheffield United), Josh Wilson-Esbrand (Radomiak).
Manchester United completed transfers in the summer of 2026
IN:
OUT: Rasmus Hojlund (£38m, Napoli)
RELEASED: Casemiro, Tyrell Malacia, Jadon Sancho.
BACK FROM LOAN: Marcus Rashford (Barcelona), Andre Onana (Trabzonspor), Harry Amass (Norwich), Toby Collyer (Hull City).
Newcastle United completed transfers in the summer of 2026
IN:
OUT: Antony Gordon (£69m, Barcelona).
RELEASED: Kieran Trippier, Emil Krafth, John Ruddy.
BACK FROM LOAN: Odysseas Vlachodimos (Sevilla), Antoñito Cordero (Cadiz).
LEAVING AFTER LOAN: Aaron Ramsdale (Southampton).
Nottingham Forest completed transfers in the summer of 2026
IN:
OUT:
BACK FROM LOAN: Arnaud Kalimuendo (Frankfurt), Jota Silva (Besiktas), David Carmo (Real Oviedo), Tyler Bindon (Sheffield United), Omar Richards (Rio Ave).
LEAVING AFTER LOAN: Lorenzo Lucca (Napoli)
Sunderland completed transfers in the summer of 2026
IN:
OUT:
RELEASED: Dan Neil
BACK FROM LOAN: Simon Adingra (Monaco), Anthony Patterson (Millwall), Jason Seelt (Wolfsburg), Arthur Masuaku (Lens), Alan Browne (Middlesbrough), Timothee Pembele (Le Havre), Leo Hjelde (Sheffield United), Nazariy Rusyn (Arka Gdynia), Aji Alese (Portsmouth), Niall Huggins (Wycombe), Luis Semedo (Moreirense), Zak Johnson (York City).
LEAVING AFTER LOAN: Lutsharel Geertruida (Leipzig).
Tottenham completed transfers in the summer of 2026
IN:
OUT:
BACK FROM LOAN: Luka Vuskovic (Hamburg), Mikey Moore (Rangers), Manor Solomon (Fiorentina), Alfie Devine (Preston), Kota Takai (Borussia Mönchengladbach), Alejo Veliz (Rosario Central), Min-hyeok Yang (Coventry City).
LEAVING AFTER LOAN: Randal Kolo Muani (PSG), Joao Palhinha (Bayern Munich).